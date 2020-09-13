13 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Altay - Samsunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

TFF 1. Lig'in ilk haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok futbolsever arama motorlarında maç hakkında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hakemi Onur Özütoprak oldu. Maçta Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yardımcı hakem, Emre Malok da 4. hakem olarak görev yapacak.

Adanaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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