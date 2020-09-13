TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok futbolsever arama motorlarında maç hakkında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverle tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Avaz ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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