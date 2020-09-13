13 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Adanaspor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

TFF 1. Lig'in ilk haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok futbolsever arama motorlarında maç hakkında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverle tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Avaz ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Stadyumunda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bursaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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