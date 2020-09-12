12 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

TFF 1. Lig'in açılış haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Emre Kargın olacak. Yardımcılıklarını Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Mehmet Tereci olacak.. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı 12 Eylül'de saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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