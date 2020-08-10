10 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor'da hedef Eren Tozlu!

Giresunspor eski golcüsünü istiyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlıların hedefindeki isim ise ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu .

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen gelecek sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılarda hedef eski golcüsü . Başarılı forvetin bu sezon ile sözleşmesi sona ererken birçok Süper lig takımının Eren ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Eren Tozlu 2011-2012 sezonunda Giresunspor forması giymiş ve 33 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.

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