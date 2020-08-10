Giresunspor'da hedef Eren Tozlu!

Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlıların hedefindeki isim ise Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Eren Tozlu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet gelecek sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılarda hedef eski golcüsü Eren Tozlu. Başarılı forvetin bu sezon Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona ererken birçok Süper lig takımının Eren ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Eren Tozlu 2011-2012 sezonunda Giresunspor forması giymiş ve 33 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.

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