30 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Adana Demirspor-F.Karagümrük l CANLI

Adana Demirspor-F.Karagümrük l CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı anlatımını anbean haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig play-off finalinde ile , Ankara'da karşılaaşıyor. Kazananın takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan 'e çıkan 3. takım olacak. Bu önemli müsabakayı hakem yönetiyor.. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapıyor.. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapıyor.

11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

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