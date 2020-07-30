Adana Demirspor-F.Karagümrük l CANLI
TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın canlı anlatımını anbean haberimizden takip edebilirsiniz...
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara'da karşılaaşıyor. Kazananın takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan Süper Lig'e çıkan 3. takım olacak. Bu önemli müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapıyor.. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapıyor.
11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech
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