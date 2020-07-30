TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara'da karşılaşacak. Kazananın takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan Süper Lig'e çıkan 3. takım olacak. Bu önemli müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU



Adana ekibi yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Adana Demirspor ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana Demirspor finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi. İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.

EN GOLCÜ İKİ TAKIMIN MAÇI



Adana Demir normal sezonu 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 61 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fatih Karagümrük ise 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Final karşılaşması TFF 1. Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Mavi-lacivertliler, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, kırmızı-siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.

JORQUERA SAKAT, YALÇIN VE ZEKİ BELİRSİZ

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile oynanan müsabakada sakatlanan ve daha sonra ameliyat edilen Jorquera, kırmızı-siyahlı takımın son 7 maçında takımdaki yerini alamamıştı. İstanbul ekibinde ayrıca Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final müsabakalarında sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

SÜLEYMAN HURMA: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Hurma, yaptığı açıklamada, play-off oynama hakkı elde ederek kısa vadede ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Birinci aşamayı geçtik. Bu ise ikinci aşama. İnşallah bunu da geçeceğiz. Hiçbir final kolay değil. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'un güçlü bir rakip olduğunu ancak takımına da güvendiğini dile getiren Süleyman Hurma, "Kaliteli bir takımız. Formdayız. Baskı altında değiliz. Bu maçtan hiçbir korkum yok. İnşallah kazanan taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.

1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da play-off'ta mücadele eden Adana Demirspor, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Temmuz Perşembe (Bu akşam) 21:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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