26 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de play-off rövanş maçları

TFF 1. Lig'de play-off rövanş maçları
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 26.07.2020

1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off maçlarında yarı final heyecanı sürüyor. , 0-0 biten ilk maçın rövanşında 'u konuk ediyor. Akhisarspor ise 3-3'ün rövanşında Karagümrük'ü ağırlıyor. 1. Lig'de play-off finalini belirleyecek kritik karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. , 0-0'ın rövanşında sahasında 'u konuk ediyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR

TFF 1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor . Rakibini eleyen takım finale yükselecek.

11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan, Dibba

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Traore, Serdar, Burak Kapacak, Seleznov

AKHİSARSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz sezon 7 yıl boyunca mücadele ettiği Süper Lig'de düşen Akhisar, finale yükselerek tekrar Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürmek istiyor. TFF 1. Lig'deki ilk sezonunun ardından Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Karagümrük ise galibiyete odaklanmış durumda.

11'LER

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech

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