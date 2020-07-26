TFF 1. Lig'de play-off rövanş maçları
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off maçlarında yarı final heyecanı sürüyor. Adana Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bursaspor'u konuk ediyor. Akhisarspor ise 3-3'ün rövanşında Karagümrük'ü ağırlıyor. 1. Lig'de play-off finalini belirleyecek kritik karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR
TFF 1. Lig'de, play-off yarı final rövanş maçlarıyla heyecan sürüyor. Adana Demirspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor . Rakibini eleyen takım finale yükselecek.
11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan, Dibba
Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Traore, Serdar, Burak Kapacak, Seleznov
AKHİSARSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz sezon 7 yıl boyunca mücadele ettiği Süper Lig'de düşen Akhisar, finale yükselerek tekrar Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürmek istiyor. TFF 1. Lig'deki ilk sezonunun ardından Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Karagümrük ise galibiyete odaklanmış durumda.
11'LER
Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech
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