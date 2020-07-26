Akhisarspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük, Manisa'da karşı karşıya gelecek. İki takım da 3-3 biten ilk maçın ardından final biletini kapmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Akhisarspor-Karagümrük maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon 7 yıl boyunca mücadele ettiği Süper Lig'de düşen Akhisar, finale yükselerek tekrar Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürmek istiyor. TFF 1. Lig'deki ilk sezonunun ardından Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Karagümrük't ise galibiyete odaklanmış durumda.
AKHİSARSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21:00'de başlayacak beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu.
Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.
İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçı 3-3 sona erdi.
NASIL TUR ATLARLAR?
Bu maçta kazanan taraf adını finale yazdıracak. 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlik Akhisarspor'u finale taşıyacak. 4-4 veya daha gollü beraberlikler Karagümrük'ün işine yarayacak. Normal sürenin 3-3 sona ermesi halinde uzatma devrelerine geçilecek.
AKHİSARSPOR-KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Rotman, Onur Ayık, Bjarnason, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar
Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçin Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki Yıldırım, Darri, Sobiech
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