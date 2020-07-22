TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Play-off yarı final ilk maçlarında bu akşam Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları oynanacak. Takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Peki, Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bu akşam yapılacak. Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.
TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.
11'LER
Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason
Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya gelecek. Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
11'LER
Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznov
Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz
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