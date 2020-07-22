22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig play-off maçında 11'ler belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Play-off yarı final ilk maçlarında bu akşam - ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları oynanacak. Takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. Peki, Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bu akşam yapılacak. Play-off yarı final ilk maçlarında ile ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile Akhisarspor, Vefa Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.

11'LER

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason

Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya gelecek. Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

11'LER

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz

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