TFF 1. Lig play-off maçları l CANLI ANLATIM
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Play-off yarı final ilk maçlarında bu akşam Bursaspor-Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçları oynanıyor. Takımlar rövanş öncesi avantajlı bir skor için sahaya çıktı. Süper Lig'e çıkma yolundaki kritik karşılaşmaları aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.
TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük ile Akhisarspor arasında Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Karagümrük normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitirirken, Akhisarspor 57 puanla 4. oldu. Bu sezon ligde oynanan mücadelerde iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldı. İstanbul'daki maçta Akhisarspor 3-2 kazanırken Manisa'daki randevuyu Karagümrük 2-0 kazanmayı başardı.
FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR
11'LER
Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason
Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
11'LER
Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznov
Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz
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