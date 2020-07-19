Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor, sahasında Boluspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in son maçında küme düşmeyi garantileyen Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor TFF 1. Lig'de oynayacağı son maçı kazanarak lige veda etmek istiyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek.
ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor - Boluspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ
Eskişehirspor: Melih, Bilal, Sezgin, Furkan, Erdal, Tolga, Berkay, Furgan, Bedirhan, Buğra, İbrahim Halil
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Fethi Özer, Bilal Kısa, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı Mustafa Durak
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