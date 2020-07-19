19 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in son maçında küme düşmeyi garantileyen ile karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor TFF 1. Lig'de oynayacağı son maçı kazanarak lige veda etmek istiyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek.

ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Boluspor maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ

Eskişehirspor: Melih, Bilal, Sezgin, Furkan, Erdal, Tolga, Berkay, Furgan, Bedirhan, Buğra, İbrahim Halil

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Fethi Özer, Bilal Kısa, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı Mustafa Durak

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