TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkacak ikinci takım belli oluyor!
TFF 1. Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor... Hatayspor'un bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından , ikinci olacak takım merakla bekleniyor. 2. sıradaki BB Erzurumspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Dadaşlar, bu maçta puan kaybetmesi ve 58 puandaki Adana Demirspor, 57 puandaki Akhisarspor veya 56 puandaki Bursaspor'un kazanması halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek ve play-offlara kalacak. Peki, Süper Lig'e çıkan ikinci takım kim olacak? Hangi takım kimle maç yapıyor? İşte TFF 1. Lig'deki karşılaşmaların ilk 11'leri ve canlı anlatımları...
TFF 1. Lig'de yılın son maçları öncesi nefesler tutuldu... 59 puandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puandaki Adana Demirspor, 57 puandaki Akhisarspor ve 56 puandaki Bursaspor'un karşılaşmalarının sonuçları merakla bekleniyor. BB Erzurum'un puan kaybetmesi dahilinde 3 takımın da direkt Süper Lig'e çıkma imkanı var. Bu durumda da alınacak galibiyet büyük bir önem taşıyor.
İşte TFF 1. Lig'deki tüm karşılaşmaların canlı anlatımları:
HATAYSPOR-BURSASPOR:
Hatayspor'un ilk 11'i: Ömer, Furkan, Soner, Yusuf, Yasin, Gökhan, Buğra, Mesut, Caner, Idir, Dame.
Bursaspor'un ilk 11'i: Emrullah, İsmail, Cüneyt, Aykut, Onur, Sedat, Selçuk, Emirhan, Ali, Recep, Seleznov.
BB ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR:
BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Murat, Osman, Aykut, Mücahit, Scuk, İbrahim, Sissoko, Emrah, Hamroun, Ömer.
Ümraniyespor'un ilk 11'i: Burak, Muharrem, Emre, Fernandes, Gökhan, Muhammed, Bently, Hasic, Gomis, Mücahit.
ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR:
Adana Demirspor ilk 11'i: Vedat, Mitrovic, Mehmet, Tarık, Rassoul, Tevfik, Sinan, Traore, Erkan, Kosecki, Pa Dibba.
İstanbulspor ilk 11'i: Yusuf, Rıdvan, Wellington, Ali, Alperen, Melih, Kağan, Berkay, Emir, Yusuf Ali.
AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ:
Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac; Vrsajevic, Cocalic, Uğur, Kadir, Burhan, Rotman, Ali Kaan, Erhan, Ergin, Cikalleshi.
Keçiörengücü'nün ilk 11'i: Muhammed, Abdulkadir, Soner, Erdi, Samet, Süleyman, Cem, Burak, Kone, Uğur, Daliba.
FATİH KARAGÜMRÜK-ADANASPOR:
F. Karagümrük'ün ilk 11'i: Aykut, Ramazan, Fatih, Alparslan, Attamah, Alassane Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Emeghar.
Adanaspor'un ilk 11'i: Karacic; S. Polat, U. Yazğılı, Evren Korkmaz, M. Eğer, Celil Yüksel, İ. Aksu, Roni, Etame, Ergin Keleş, A. Dereli.
GİRESUNSPOR-ALTAY:
Giresunspor'un ilk 11'i: Onurcan, Murat, Ertuğrul, Arda, Berkan, Mehmet, Atakan Doğanay, Veysel, Muhammed Himmet, Alpay, Del Valle.
Altay'ın ilk 11'i: Cihan, Özgür, Cenk, Abdulhamit, Erhan, Yılmaz, Putsila, Tatos, Kerim, Turgut Doğan, Paixao.
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