18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında şampiyon , sahasında ile karşılaşacak. TFF 1.Lig'de sezonun son karşılaşmasında Bursaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bursaspor adeta bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Bursaspor, Hatayspor karşısında kazanıp ikincilik için üzerindeki rakipler BB Erzurum, Adana Demir ve Akhisar'ın kaybetmesini bekleyecek.

HATAYSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Bursaspor maçı 17:30'da Bein Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

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