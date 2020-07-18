TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor, sahasında Altay'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Play-off hedefindeki Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Orta hakem Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını, Soner Maraş ve Anıl Usta yapacak.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Altay maçı 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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