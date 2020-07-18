18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Play-off hedefindeki Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Karşılaşma, Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Orta hakem Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını, Soner Maraş ve Anıl Usta yapacak.

GİRESUNSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Altay maçı 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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