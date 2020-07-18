Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?