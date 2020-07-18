18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında -'u konuk edecek. Play-off mücadelesi veren Karagümrük, kendi evinde küme düşen Adanaspor'u ağırlayacak. Karagümrük, ligde 53 puanla 6.sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük'ün hedefi mutlak 3 puanı kazanarak play-off mücadelesine dahil olmak olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Adanaspor maçı 17:30'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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