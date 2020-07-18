TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'in en kritik mücadelesinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. B.B. Erzurumspor eğer kazanırsa Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım olacak. Kaybetmesi ve takipteki rakiplerinin kazanması durumunda yoluna play-off ile devam edecek.

B.B. ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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