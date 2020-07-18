18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, B.B. Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BB Erzurumspor TFF 1. Lig'in en kritik mücadelesinde 'u ağırlayacak. B.B. Erzurumspor eğer kazanırsa Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım olacak. Kaybetmesi ve takipteki rakiplerinin kazanması durumunda yoluna play-off ile devam edecek.

B.B. ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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