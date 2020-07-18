TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Süper Lig'e çıkma yarışındaki Akhisarspor'da hedef mutlak 3 puan almak olacak. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'e dönmek mücadele eden Akhisarspor, final gibi son hafta maçına çıkacak. TFF 1. Lig'de 2. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alan 3. sıradaki Adana Demirspor ile arasında 1 puan bulunan Akhisarspor, Keçiörengücü'nü hedefine ulaşmak için ağırlayacak. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Akhisarspor, son haftaya 57 puanla dördüncü sırada girdi. Keçiörengücü maçını kazanması halinde rakiplerinin puan kaybını bekleyecek olan Akhisarspor mucizeye imza atmak istiyor.

AKHİSARSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Keçiörengücü maçı 17:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER