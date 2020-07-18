Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Süper Lig'e yükselme hedefindeki Adana Demirspor'da hedef mutlak 3 puan almak. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı TFF 1. Lig'in en kritik maçlarından birisi olacak. Mutlak 3 paun için sahaya çıkacak olan Adana Demirspor, Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. TFF 1. Lig'i 1. ve 2. bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükseliyor. Geride kalan 4 takım ise play-off mücadelesi verecek ve bu mücadeleyi kazanan 1 takım Süper Lig'e yükselecek. geçen hafta Ümraniyespor'u 3-2 yenen Adana Demirspor, şampiyonluğu garantileyen 63 puanlı Hatayspor ve 59 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalında canlı izlenebilecek.
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