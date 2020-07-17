TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor, sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezon 34.haftada oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34. haftanın açılış maçında bu akşam Menemenspor, Altınordu'yu konuk edecek. İki takımda lige kalmayı garantiledi ve son maçı kazanarak ligi kapatmak istiyor. Mücadeleyi Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Dördüncü hakem olarak da Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.

MENEMENSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor-Altınordu maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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