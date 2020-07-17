17 Temmuz 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Menemenspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , sahasında 'yu konuk edecek. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Menemenspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezon 34.haftada oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34. haftanın açılış maçında bu akşam , 'yu konuk edecek. İki takımda lige kalmayı garantiledi ve son maçı kazanarak ligi kapatmak istiyor. Mücadeleyi Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu'nun yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Dördüncü hakem olarak da Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.

MENEMENSPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor-Altınordu maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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