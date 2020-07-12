12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 33.hafta maçında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor 44 puanla sekizinci sırada yer alırken, Adana Demirspor 55 punla üçüncü sırada yer alıyor. BB Erzurumspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunan Adana Demirspor, Ümraniyespor deplesmanında mutlak 3 puan almak ve şampiyonluk hedefine yaklaşmak istiyor.

ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bursaspor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bursaspor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Boluspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Boluspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör