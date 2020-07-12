12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'ü konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de play-off hedefindeki kulüplerden zorlu deplasmanına çıkıyor. Fatih Karagümrük'te hedef mutlak 3 puan alarak yoluna play-off'ta devam etmek.

KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük maçı bugün saat 17:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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