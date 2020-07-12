12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Boluspor-Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 56 puanla ikinci sıradaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, 54 puanla beşinci basamaktaki , ligde kalma yarışı veren ile karşılaşacak. İki takımda da hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes almak.

BOLUSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor-Akhisarspor maçı bugün 17:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

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