TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde 14. sırada yer alan Altınordu ile 10. sırada yer alan Giresunspor karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet.

ALTINORDU-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Giresunspor maçı 12 Temmuz 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Furkan Ürün üstlenecek. Karşılaşma Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

DİĞER