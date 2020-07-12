12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Altay-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında B.B. 'u konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 'e çıkma yolunda yarışan 2 takım karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde 7. sırada giren , liderlik yarışındaki 'u konuk ediyor. Bu maçtan beraberlikle ayrılması durumunda ilk 6 şansını matematiksel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Altay, 3 puanı alarak play-off'a kalmak istiyor.

ALTAY-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay-B.B. Erzurumspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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