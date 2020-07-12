TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Hatayspor, küme düşmeyi garantileyen rakibi Adanaspor ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayaspor'un olası bir puan kaybında 34. haftada hesaplar iyice karışacak.

ADANASPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Hatayspor maçı 17:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER