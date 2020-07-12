12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Lider , küme düşmeyi garantileyen rakibi ile karşılaşacak. Geçen yıl Süper Lig biletini play-off finalinde penaltılarda kaybeden Hatayspor, ligden düşen Adanaspor deplasmanında 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayaspor'un olası bir puan kaybında 34. haftada hesaplar iyice karışacak.

ADANASPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Hatayspor maçı 17:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Balıkesir rahat kazandı Balıkesir rahat kazandı
Hatayspor şampiyonluk maçına hazır! Hatayspor şampiyonluk maçına hazır!
Giresunspor 6 futbolcuya izin verdi Giresunspor 6 futbolcuya izin verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör