Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 13. sırada yer alan Balıkesirspor, sahasında 12 puanla son sırada yer alan Eskişehirspor'u konuk ediyor. Eskişehirspor kalan son iki maçını kazanarak TFF 1. Lig'e veda etmek istiyor.
BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Eskişehirspor karşılaşması 11 Temmuz saat 20.00'da başlayacak. Mücadele Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Kemal Elmas yapacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Abdulkadir Kayalı, Emir Dede, Malle, Serdar Güncü, Mrsic, Anıl Taşdemir
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Çoşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Furgan Polat, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan
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