11 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 13. sırada yer alan , sahasında 12 puanla son sırada yer alan 'u konuk ediyor. Eskişehirspor kalan son iki maçını kazanarak TFF 1. Lig'e veda etmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Eskişehirspor karşılaşması 11 Temmuz saat 20.00'da başlayacak. Mücadele Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Kemal Elmas yapacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Abdulkadir Kayalı, Emir Dede, Malle, Serdar Güncü, Mrsic, Anıl Taşdemir

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Sezgin Çoşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Furgan Polat, Tolga Yakut, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş, Buğra Çağlıyan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Hatayspor şampiyonluk maçına hazır! Hatayspor şampiyonluk maçına hazır!
Giresunspor 6 futbolcuya izin verdi Giresunspor 6 futbolcuya izin verdi
Ve Ravil Tagir imzayı attı! Ve Ravil Tagir imzayı attı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör