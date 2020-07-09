09 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Hatayspor Adanspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek

Hatayspor Şampiyonluk maçına hazır!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

1.Lig'in 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile mücadele edecek olan Hatayspor'da hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör ''Bu maçı kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz'' dedi.

Ligde 23 haftadır liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar, geçen hafta Keçiörengücü maçında 90+4'te bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırıp yolunda elde ettiği avantajı, deplasmanında taçlandırmayı hedefliyor.

Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda, küme düşmesi kesinleşen turuncu-beyazlı ekiple karşılaşacak Hatayspor, kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmadan sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Kentin 53 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye çok yaklaşan Hatayspor, taraftarını ligin bitimine bir hafta kala sevindirmeyi amaçlıyor.

"ADANA'DAN ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ"

Teknik direktör , geçen hafta oynadıkları ve son dakikalarda atılan golle galip geldikleri Keçiörengücü maçını "unutulmaz" diye tanımladı. Altıparmak, 53 yıldır Süper Lig'i bekleyen Hatay'a şampiyonluğu getireceklerini dile getirdi.

"Pazar günü Adanaspor maçını kazanacağız ve Adana'dan şampiyon döneceğiz. Hatay'daki meşhur köprümüzde o kutlamaları yapacağız. Bu saatten sonra sahada kimin oynadığı ve ne yaptığı hiç önemli değil. 1,5 milyon Hataylı ile beraber sahada olacağız ve öyle maç oynayacağız çünkü bu böyle bir maç. Bu maçta kimin ne yaptığı önemli değil. Taktik, teknik de aslında çok önemli değil çünkü son maç. Bir tek şey var kazanmak ve şampiyon dönmek. Oyuncularım bunun bilincinde, bizler bunun bilincindeyiz."

Şehrin şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.

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