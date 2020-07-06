TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de küme düşmeyi garantileyen Eskişehirspor prestij maçına çıkıyor. 34 puanla 13. sırada bulunan ve düşme hattına yakın konumda bulunan İstanbulspor ise mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 6 Temmuz (bugün) 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta üstlenecek. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.

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