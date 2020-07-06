06 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eskişehirspor-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de küme düşmeyi garantileyen prestij maçına çıkıyor. 34 puanla 13. sırada bulunan ve düşme hattına yakın konumda bulunan ise mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

ESKİŞEHİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 6 Temmuz (bugün) 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Anıl Usta üstlenecek. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.

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