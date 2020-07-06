06 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. sahasında Balıkesirspor'u konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 31. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste kazandığı 2 galibiyet ile Süper Lig umutlarını koruyan , zor dönemden geçen 'u konuk edecek. Karşılaşmanın hakemi İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu. Akigo'da, cezaları biten Musa Nizam ve Rajko Rotman, sakatlığı geçen Ergin Keleş takıma geri dönerken, sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Alperen Babacan oynamıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ise eksik yok.

AKHİSARSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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