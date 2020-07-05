05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında sahasında 'u ağırlıyor.

OSMANLISPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Osmanlıspor Ümraniyespor maçı 5 Temmuz tarihinde 20:00'da başlama düğü ile maç başlayacak Karşılaşma Osmanlı Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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