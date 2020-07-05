05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Hatayspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'de lider , sahasında 'nü konuk ediyor. Maçtan önce iki takım taraftarları müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Hatayspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında 57 puanla lider konumda olan evinde 'nü konuk edecek. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Hatayspor, Süper Lig yolunda yeni bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Corona virüsü salgını sonrasında performans düşüklüğü yaşayan lider Hatayspor, TFF 1. Lig'de 3 karşılaşmaya çıktı ve sadece 1 maçtan galibiyet ile ayrıldı.

HATAYSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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