Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor ile B. B. Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme yarışındaki B.B. Erzurumspor deplasmanda Giresunspor'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Erzurumspor kazanarak yeniden 2. sıraya yükselmek istiyor. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek umutlu konuştu. Mehmet Özdilek, "Ligin boyu çok kısaldı önümüzde 3 tane müsabaka var. Elimizde puansal bir avantaj vardı, bunu Adana Demirspor'a devrettik. Ama fikstüre baktığımız zaman birinci ile yedinci arasında 2-3 puanlık farklar var. Dolayısıyla 3 haftalık fikstürde 6 takımında ilk iki iddiası devam edeceği aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık ama içimizde analizleri yaptık. Nerede doğru, nerede yanlış yaptık bunları analiz ettik. Bu tür mağlubiyetlerden sonra çok fazla beklemeden maç yapmak aslında bir avantaj diyebiliriz. Düşüncemiz Giresunspor maçını kazanmak." ifadelerini kullandı.
GİRESUNSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı bu akşam saat 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
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