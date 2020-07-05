05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 32. haftasında ile B. B. karşı karşıya geliyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme yarışındaki B.B. deplasmanda 'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Erzurumspor kazanarak yeniden 2. sıraya yükselmek istiyor. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek umutlu konuştu. Mehmet Özdilek, "Ligin boyu çok kısaldı önümüzde 3 tane müsabaka var. Elimizde puansal bir avantaj vardı, bunu Adana Demirspor'a devrettik. Ama fikstüre baktığımız zaman birinci ile yedinci arasında 2-3 puanlık farklar var. Dolayısıyla 3 haftalık fikstürde 6 takımında ilk iki iddiası devam edeceği aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık ama içimizde analizleri yaptık. Nerede doğru, nerede yanlış yaptık bunları analiz ettik. Bu tür mağlubiyetlerden sonra çok fazla beklemeden maç yapmak aslında bir avantaj diyebiliriz. Düşüncemiz Giresunspor maçını kazanmak." ifadelerini kullandı.

GİRESUNSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı bu akşam saat 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Hatayspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Hatayspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Müthiş maçta tam 6 gol oldu! Müthiş maçta tam 6 gol oldu!
Bursaspor'dan kritik galibiyet! Bursaspor'dan kritik galibiyet!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör