TFF 1. Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki Adana Demirspor sahasında Altayı konuk ediyor. Maç öncesi taraftarlar müsabakanın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Adana Demirspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Süper Lig düğümü çözülüyor. Son haftalara girilirken ise iddialı ekiplerin çokluğu dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Adana Demirspor-Altay mücadelesi öncesi futbolseverler büyük bir heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Adana temsilcisi geçtiğimiz çarşamba Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti. Altay ise rakipleriyle puan farkını kapatmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

ADANA DEMİRSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALI

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.

DEMİRSPOR ŞAMPİYON OLARAK ÇIKMAK İSTİYOR

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla TFF 1. Lig'de ikinciliğe yükselen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. Takımın ve şehrin şampiyonluk istediğini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:

Böyle olduğu zaman başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Biz güzel bir aileyiz şehir olarak. Erzurum'dan döndükten sonra o hasret gün yüzüne çıktı. İnşallah hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız. Şu an ikinci sıradayız, kontrol bizde. Kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde direkt Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi istediğimiz yerdeyiz, ikinci sıradayız. İnşallah şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 3 maçımızı kazandığımız takdirde hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. Herkes emeklerinin karşılığını bulacak inşallah. Asıl hedef Süper Lig'e çıkmamız ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu ekstra taçlandırmış oluruz.

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