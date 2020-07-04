Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?