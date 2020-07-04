Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz Menemenspor bugün evinde küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi, lige veda eden 17'nci basamaktaki rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.
MENEMENSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. 11 haftadır kazanamayan Adanaspor'u yenerek iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyen sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmuyor. Menemenspor, ligin ilk yarısında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Müsabaka Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.
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