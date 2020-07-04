04 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Menemenspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz bugün evinde küme düşmesi kesinleşen 'la karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi, lige veda eden 17'nci basamaktaki rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.

MENEMENSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. 11 haftadır kazanamayan Adanaspor'u yenerek iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyen sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmuyor. Menemenspor, ligin ilk yarısında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Müsabaka Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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