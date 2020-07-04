04 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bursaspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde 'yu konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında 'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında 'yu konuk ediyor. 'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti.

BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Altınordu maçı 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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