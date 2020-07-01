TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Hatayspor, 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonluğun en büyük adayı Hatayspor, bu yıl 4 puan önde lider durumda bulunuyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Boluspor ise lige tutunmaya çabalıyor. Hatay halkı şampiyonluk havasına girdi ve Süper Lig'e hazırlanıyor.

BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Boluspor, Hatayspor'u ağırlayacak. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele Bein Sports Max HD 1'den canlı olarak izlenebilecek. TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bugün zor bir maça çıkacağız Bolu maçını alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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