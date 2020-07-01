01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Boluspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

TFF 1. Lig'in lideri , deplasmanda 'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Hatayspor, 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonluğun en büyük adayı , bu yıl 4 puan önde lider durumda bulunuyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. ise lige tutunmaya çabalıyor. Hatay halkı şampiyonluk havasına girdi ve 'e hazırlanıyor.

BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Boluspor, Hatayspor'u ağırlayacak. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele Bein Sports Max HD 1'den canlı olarak izlenebilecek. TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör , "Bugün zor bir maça çıkacağız Bolu maçını alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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