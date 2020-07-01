Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Hatayspor, 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?