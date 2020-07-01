01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Altay-Osmanlıspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 31. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maçtan önce iki takım taraftarları tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan , bugün kritik maçına çıkacak. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit oynayamayacak.

ALTAY-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Maç Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Cihan Topaloğlu, Doğa İşeri, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsila, Kerim Avcı, Leonard Kappel, Marco Paixao

Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Eric Mbu Ayuk, Doğukan Efe, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan Çankaya, Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya

Boluspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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