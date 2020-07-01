Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor. Maçtan önce iki takım taraftarları tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Altay, bugün kritik Osmanlıspor maçına çıkacak. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit oynayamayacak.
ALTAY-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Maç Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Altay: Cihan Topaloğlu, Doğa İşeri, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsila, Kerim Avcı, Leonard Kappel, Marco Paixao
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Eric Mbu Ayuk, Doğukan Efe, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan Çankaya, Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya
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