30 Haziran 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Menemenspor'u ağırlayacak. Play-off hedefi bulunan iki takım bu akşam kozlarını paylaşacak. Maçtan önce taraftaralar karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Play-off hedefi bulunan Keçiörengücü ile Menemenspor karşılaşacak. Play-Off hattıyla arasında 6 puan bulunan Keçiörengücü, Menemen'i yenip üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1 Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşma 30 Haziran 17.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı