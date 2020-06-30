30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'u ağırlayacak. Play-off hedefi bulunan iki takım bu akşam kozlarını paylaşacak. Maçtan önce taraftaralar karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında Play-off hedefi bulunan ile karşılaşacak. Play-Off hattıyla arasında 6 puan bulunan Keçiörengücü, Menemen'i yenip üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1 Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşma 30 Haziran 17.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.

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