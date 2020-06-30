30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'in 31. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Play-off hedefinde olan iki takım kozlarını paylaşacak. Maçtan önce iki takım taraftarları da detaylı araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında bugün 'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiayı umutlandırdı. Mesut Mestan, " tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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