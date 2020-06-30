30 Haziran 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Play-off hedefinde olan iki takım kozlarını paylaşacak. Maçtan önce iki takım taraftarları da detaylı araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiayı umutlandırdı. Mesut Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.
GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor-Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı