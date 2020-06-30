30 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında 'yu konuk edecek. Düşme hattında bulunan Adanaspor ligin son haftalarında galibiyet serisi yakalayarak ligde kalmak istiyor. Maç öncesi iki takım taraftarları da müsabakanın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemliğini Ramazan Keleş üstlenecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Burak Cansız yapacak. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak.

ADANASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Altınordu maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.

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