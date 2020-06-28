28 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider , 'u konuk edecek. Maç öncesi iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında lider , evinde Ekol Hastanesi 'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Hakan Ceylan yönetecek. TFF 1. Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, 35 puanla 12'nci sırada bulunan Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda yara almamak istiyor.

HATAYSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 17:30'da Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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