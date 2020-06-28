Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Play-off hedefindeki iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi taraftarlar maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?