28 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. İki takım taraftarları maçtan önce yayın saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük play-off mücadelesi veriyor ve bu maçta hedefi mutlak gelibiyet olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

Akhisarspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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