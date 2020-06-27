27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'de kümede kalma planları yapan , TFF 1. Lig'in 30. haftasında şampiyonluk adaylarından 'u konuk edecek. Maç öncesi merak edilen kolular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan , zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. 'un hedefi ise kazanarak Süper Lig'e çıkma yolunda kayıpsız ilerlemek. İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.

OSMANLISPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor ile Erzurumspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

Eskişehirspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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