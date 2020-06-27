Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de kümede kalma planları yapan Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Maç öncesi merak edilen kolular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefi ise kazanarak Süper Lig'e çıkma yolunda kayıpsız ilerlemek. İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.
OSMANLISPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osmanlıspor ile Erzurumspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
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