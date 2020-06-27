TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Play-off hesapları yapan Menemenspor bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Menemenspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, ligin 30. hafta maçında Boluspor'u ağırlayacak. Ligin bitimine 5 hafta kala 38 puanla 11. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçı da en iyi şekilde atlatarak play-off potası içinde yer almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek morallenen Menemenspor, 3.5 aylık aranın ardından kendi sahasında bir maça çıkacak.

İKİ TAKIM DA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde 25. haftada deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 kaybeden Menemenspor, bu maçtan sonra sahasında Altay'la 1-1, deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 ve yine sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Son olarak Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, 4 maçlık yenilmeme serisi elde etti. Boluspor da Menemenspor gibi ligdeki son 4 maçında yenilgi almadı. 26. haftada deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında Adanaspor'u 2-1'lik skorla eli boş göndermişti. Bu galibiyetlerden sonra Boluspor, deplasmanda Bursaspor'la 1-1 ve sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

MENEMENSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemenspor-Boluspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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