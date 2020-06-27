27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eskişehirspor-Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

1. Lig'in 30. haftasında play-off mücadelesi veren deplasmanda Eskişehir'e konuk oluyor. Altay mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, -Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen , bugün deplasmanda düşmeyi garantileyen 'la oynayacak. Müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür forma giyemeyecek, cezası biten forvet Yaser maçta forma giyebilecek. Sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan'ın da maçta forma giyebileceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, kazanarak ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor.

ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor-Altay maçı bugün saat 17:30'da oynanacak. Maçı Beinsports Max 2 canlı yayınlayacak.

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