Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor sahasında Adanaspor ile karşılaşacak. Maçtan önce taraftarlar tüm detayları araştırıyor. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Teknik direktör koltuğuna İrfan Buz'u getiren Bursaspor TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak. Bursaspor'da kritik maç öncesi Seleznov'dan kötü haber geldi. 35 yaşındaki golcünün, sakatlığının tam olarak geçmediği ve Adanaspor maçına yetişemediği öğrenildi.
Lig sıralamasında oldukça kritik bir yere sahip olan ve kader maçına çıkacak Bursa temsilcisi, düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Adanaspor karşısında mutlak 3 puan arıyor.
BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maç bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.
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