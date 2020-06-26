26 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bursaspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Maçtan önce taraftarlar tüm detayları araştırıyor. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Teknik direktör koltuğuna İrfan Buz'u getiren TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşılaşacak. Bursaspor'da kritik maç öncesi Seleznov'dan kötü haber geldi. 35 yaşındaki golcünün, sakatlığının tam olarak geçmediği ve Adanaspor maçına yetişemediği öğrenildi.

Lig sıralamasında oldukça kritik bir yere sahip olan ve kader maçına çıkacak Bursa temsilcisi, düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Adanaspor karşısında mutlak 3 puan arıyor.

BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maç bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.

Altınordu-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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