TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Düşme hattından uzaklaşan ancak riski hala devam eden Altınordu, orta sıralarda yer alan Ankara temsilcisini yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Altınordu ile Keçiörengücü arasında oynanacak TFF 1. Lig maçı iki takımın 23. kez karşı karşıya geleceği maç olacak. Galibiyetlerde ve atılan gollerde Altınordu'nun üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 karşılaşmada Altınordu'nun 10, Keçiörengücü'nün ise 7 galibiyeti bulunurken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 25 kez gol sevinci yaşarken, Keçiörengücü rakibine 21 golle karşılık verdi. Bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan maçı başkent ekibi 2-1'lik skorla kazanmıştı.

ALTINORDU-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu-Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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