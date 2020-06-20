20 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

93 gün sonra yeniden başlayan 'de , 'ne konuk oluyor. Bursaspor yeniden Süper Lig'e dönmek için bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Taraftarlar maçtan önce tüm detayları araştırıyor. Peki, Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün oynanacak maç öncesinde 46 puanlı Bursaspor üçüncü, 35 puanlı Keçiörengücü ise 10. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bursaspor kendi evinde 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Bursaspor maçı 17:00'da başlayacak. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Diabang Dialiba, Levy Madinda, Theo Mendy, Jeremy Bokila

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin, Abdullahi Shehu, Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş, Yevhen Seleznyov

Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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