Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sergen Yalçın ve ekibi Denizliye 4 futbolcusundan mahrum olarak geldi. Denizlispor'da da 3 önemli futbolcu sahada yerini alamayacak. Taraftarlar maç öncesi detayları araştırıyor. Peki, Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?