B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen ve bu yıl tekrar çıkmak için mücadele eden B.B Erzurumspor sahasında zor günlerden geçen Eskişehirspor'u ağırlıyor. Maç öncesi iki takım taraftarları da detaylı araştırma yapıyor. Peki, B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de maçlar başladı. 29. hafta maçında ikinci sıradaki BB Erzurumspor, son sıradaki Eskişehirspor'u ağırlıyor. BB Erzurumspor bu maçı kazanarak lider Hatayspor ile olan puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor.
B.B ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu
Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdari, Muhammet Yahya Akbulut, Kıvanç Karakaş, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, İbrahim Öner
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı