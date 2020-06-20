20 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den 'e düşen ve bu yıl tekrar çıkmak için mücadele eden B.B sahasında zor günlerden geçen 'u ağırlıyor. Maç öncesi iki takım taraftarları da detaylı araştırma yapıyor. Peki, B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 'de maçlar başladı. 29. hafta maçında ikinci sıradaki BB , son sıradaki 'u ağırlıyor. BB Erzurumspor bu maçı kazanarak lider Hatayspor ile olan puan farkını dörde indirmeyi hedefliyor.

B.B ERZURUMSPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdari, Muhammet Yahya Akbulut, Kıvanç Karakaş, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, İbrahim Öner

Balıkesirspor-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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