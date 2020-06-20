B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

93 gün sonra yeniden başlayan TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Balıkesirspor sahasında Menemenspor'u ağırlıyor. Daha önce oynanan 5 maçte 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi. Maç öncesi taraftarlar detaylı araştırma yapıyor ve maçın tarihini, saatini, yayıncısını merak ediyorlar. Peki, Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?