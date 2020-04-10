10 Nisan 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika: Eskişehirspor'a büyük şok! 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı...

Eskişehirspor'a şok ceza! Ruud Boffin...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son dakika: , eski kalecisi ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve kulübe -6 puan silme cezası ile 2 dönem yasağı getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'a eski futbolcusu 'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem yasağı cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski oyuncularından Ruud ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin yapılan görüşmelerin kendisine sunulan ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Boffin'e alacaklarına karşılık 75 bin avro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin avro teklif edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ruud Boffin'e alacaklarına karşı sunduğumuz ödeme planına rağmen olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı Türkiye Futbol Federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirspor'umuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir.

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